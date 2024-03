Fox acepta que intervino en elección de 2006: “Operé para que ganara México”

El exmandatario federal, quien ganó las elecciones presidenciales en 2000 con 42% de la preferencia de los votantes, respondió al cuestionamiento del periodista José Antonio Belmont, en Guanajuato.

Operé para que ganara México. Yo fuí respetuoso de la democracia y la libertad, respetuoso de la ley y la Constitución, y por supuesto que apoyé a Felipe Calderón pero dentro de la ley Vicente Fox Quesada, expresidente de México

Los dichos de quien llegó a la Presidencia de la República con el PAN se unen a las declaraciones que realizó Roberto Madrazo, en octubre de 2018, cuando en una entrevista con el medio local Telereportaje de Tabasco, el priista recordó que, en esos comicios, Felipe Calderón le pidió que presentara las actas que tenía en su poder para respaldar su triunfo, a lo cual se negó "porque no era correcto" .

AMLO acusó fraude electoral en 2006

El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado en diversas ocasiones que en 2006 sí existió un fraude electoral que le impidió llegar, y que la exigencia de contar voto por voto y casilla por casilla le fue negada, a pesar de que los partidarios denunciaron diversas irregularidades.

"Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral ese año, por eso no se abrieron los paquetes electorales, no se cumplió con la demanda de la gente de que se contaran los votos", dijo López Obrador a medios el 4 de octubre de 2018.

Coincidió con Sheinbaum

A través de su cuenta de 𝕏, la cual recientemente recuperó, Fox se refirió a que coincidió en el aeropuerto con la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, y aseguró que a pesar de que le llevaron mariachi al aeropuerto del Bajío, “pero cinco changos estaban ahí para recibirla, no había más”.