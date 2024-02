“Así es la derecha, vergonzosa”, dice AMLO por filtración de número de su hijo

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció hoy la filtración de su número telefónico, horas después de que su padre compartiera el mismo dato de una periodista durante la conferencia mañanera.

“En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”, dijo López Beltrán en su cuenta de Twitter.

“Esta situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras dirigidas al presidente de México y a sus hijos. Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola”, expuso.

Polémico desde hace años, el hijo del mandatario mexicano cuestionó: “¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?”.

“Esta es la segunda vez que exponen mi número telefónico. No me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente, pero ¿hasta cuándo planean seguir acosándonos?”, agregó.

El INAI inició esta semana una investigación después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara públicamente el jueves el teléfono de una corresponsal del diario estadounidense New York Times que indagaba sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia diaria, el mandatario mostró más temprano en una pantalla grande una solicitud de comentarios de la periodista con preguntas al Gobierno sobre un reportaje que estaba preparando, donde podía observarse su nombre y su número telefónico.

"La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados", dijo el INAI en un comunicado.

Foto de 2016. José Ramón López Beltrán, junto a su padre. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro )

Al mostrar el cuestionario, López Obrador criticó con dureza al diario estadounidense, que en otras ocasiones ha sido objeto de sus ataques verbales. "No cabe duda de que este medio está en franca decadencia, es un pasquín inmundo el New York Times", afirmó.

"Se trata de una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en las amenazas contra los periodistas van en aumento", respondió más tarde el New York Times en la red social X.

En el documento mostrado por AMLO, la periodista explica que su reportaje se centra en una investigación de autoridades estadounidenses que, en base a testimonios de informantes y transferencias de dinero, indagaron alegatos de que "aliados cercanos al presidente se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares del narco".

A fines de enero, el medio estadounidense ProPublica y el alemán Deutsche Welle publicaron reportajes basados en fuentes de la agencia antidroga del vecino país (DEA) donde exponían que allegados del mandatario pudieron recibir al menos dos millones de dólares para su primera campaña presidencial en 2006.

El gobernante calificó la información de "calumnia" y dirigió sus quejas directamente a Washington. "Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarios a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo", afirmó.

Días antes, el INAI inició otra investigación por una filtración de datos personales de más de 260 periodistas acreditados para cubrir las actividades del presidente mexicano, incluidas direcciones, copias de cédulas de elector y pasaportes.

México es uno de los países más mortíferos del mundo para los periodistas, incluso entre aquellos que están en guerra. La organización de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 ha documentado 163 asesinatos de reporteros en el país desde 2000 hasta la fecha, 43 de ellos durante la gestión de AMLO, iniciada en diciembre de 2018.

-Con información de Reuters.