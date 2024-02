Hijo de AMLO denuncia que filtraron su teléfono; “es venganza”, dice

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció hoy la filtración de su número telefónico, horas después de que su padre compartiera el mismo dato de una periodista durante la conferencia mañanera.

“En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen”, dijo López Beltrán en su cuenta de Twitter.

“Esta situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras dirigidas al presidente de México y a sus hijos. Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola”, expuso.

Polémico desde hace años, el hijo del mandatario mexicano cuestionó: “¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?”.

“Esta es la segunda vez que exponen mi número telefónico. No me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente, pero ¿hasta cuándo planean seguir acosándonos?”, agregó.