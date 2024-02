Norma Piña llama a juzgadores a no confundir diálogo con subordinación

Las declaraciones de la ministra se dan al término de la semana en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió en su mañanera que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte él le realizaba recomendaciones sobre determinados casos y que después el ministro Zaldívar le ayudaba con los juzgadores.

Al inició de su discurso, la ministra solicitó que se promueva la independencia:

“Es indispensable que, como profesionales del Derecho, promovamos la convicción de que la independencia judicial es una garantía para el acceso a la justicia”, solicitó.

Resaltó que se vive un momento de desafío en el que es necesaria la división de poderes:

“Hoy, más que nunca, es indispensable socializar el valor de la independencia judicial y de la división de poderes. No me parece aventurado afirmar que uno de los mayores desafíos que enfrentan las democracias constitucionales contemporáneas consiste en preservar la división de poderes y, en particular, asegurar la independencia de los poderes judiciales.

“En este foro, quiero compartir algunas reflexiones sobre la independencia judicial. Las ideas que expondré no parten de un entendimiento formal o meramente abstracto, sino que ponen énfasis en las implicaciones prácticas de la independencia de la Judicatura en su vínculo estrecho con la eficacia de la justicia y en la calidad de las decisiones que impactan la vida de todas las personas”, refirió Piña.

Sin mencionar las frases del presidente, sino el tema de la independencia, la ministra Piña recalcó que la independencia no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los justiciables.

"La #IndependenciaJudicial es un pilar esencial de la #democracia; no es un privilegio de los jueces, es un derecho de los justiciables. No debemos confundir nunca la colaboración y el diálogo entre los Poderes del Estado con la subordinación del #PJF frente a los otros poderes"… pic.twitter.com/V9tPwHoGms — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) February 23, 2024

Además del llamado a la independencia, también señaló que los juzgadores deben tener la garantía de su permanencia en el cargo sin temor a que por sus decisiones se les quiera relevar de sus responsabilidades.

"La independencia de la Judicatura requiere de mecanismos robustos y previstos en el marco normativo e institucional. Entre las condiciones claves para asegurar la independencia judicial destaca la existencia de una carrera judicial meritocrática y transparente. Las garantías de estabilidad y permanencia en el cargo son cruciales para posibilitar a las personas juzgadoras la toma de decisiones apegadas a derecho, sin temor a represalias o a remociones arbitrarias, y libres de cualquier forma de intimidación o coacción", expresó.