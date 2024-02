En 7 de cada 10 mensajes en redes se rechaza estrategia de ‘abrazos, no balazos’

Cárteles y buscadoras, entre los temas más comentados

La conversación sobre la inseguridad en México se da principalmente en X (antes Twitter), seguido por Facebook e Instagram con el 47%, 33% y10%, respectivamente.

En esos espacios digitales, los principales temas de conversación son los cárteles de la droga, madres buscadoras, desapariciones de personas, abusos de autoridad y feminicidios.

Para Augusto del Río, en ese espacio, donde los ciudadanos suelen manifestar su miedo e incertidumbre por la violencia que afecta a México.

“Este tipo de datos nos demuestra que en realidad el dolor de la gente sobre seguridad pública está directamente relacionado a frustraciones, miedos y dolores que atienden casos de la vida cotidiana, tales como la relación directa con los cárteles de droga que se enfrentan en la calle, las madres buscadoras, las desapariciones, el abuso de autoridad a las que mucha sociedad está expuesta, los feminicidios y el el miedo de caminar sin paz, es decir, la violencia en la calle, son temas que realmente son los que están generando interés en la gente”, explica.

“Una pesadilla de terror lo que estamos viviendo en México con Morena. Jamás habíamos estado tan mal. Demasiadas muertes por inseguridad y por el pésimo manejo de la salud”, “Qué triste la situación en Celaya y en México, la inseguridad ha rebasado todo. No es seguro ser estudiante, hoy a cinco colegas de profesión se los llevó la inseguridad”, “Si el asesinato de jóvenes en Celaya no nos indigna a todos por igual es que hemos perdido la brújula. Familias en duelo, vidas inconclusas. Hastío de tanta muerte. No se trata de partidos. El partido es México y la inseguridad es inaceptable”, son algunas de las manifestaciones contra la violencia de usuarios de redes sociales.