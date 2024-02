Jueces respaldan a compañero que buscan llevar a juicio político

La Jufed precisó que en el caso de la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes, en Tamaulipas, no fue por el mal actuar del juez Crescencio Contreras sino "a la deficiente actuación de la Fiscalía General de la República".

"Contrario a lo expresado por la Secretaría de Gobernación, la actuación del Juez de Distrito fue, en todo momento, apegada a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen las actuaciones de los juzgadores federales", señaló la Jufed.

"El juzgador actuó única y exclusivamente basándose en los datos de prueba que obran en autos, sin tomar en consideración criterios políticos ni presiones externas", agrega el comunicado.

La Jufed insistió en que no se puede pretender ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con eficiencias en las fases procesales, y que las y los ciudadanos deben saber que los juzgadores federales cumplen con la Constitución de la República y no con los deseos de las partes: "Hacer lo contrario sería vulnerar los principios funcionales de la democracia".