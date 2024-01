Baja inversión limita atención a niños; Centro de Primera Infancia busca mejora

Otras investigaciones que se realizan en el centro tienen que ver con obesidad infantil, lactancia, educación y entornos donde crecen las infancias en México.

Un centro para la infancia

Los investigadores son de distintas universidades e institutos, pero encuentran apoyo en el Centro de Primera Infancia para sus trabajados en la materia. Son expertos en educación, salud, economía o salud pública y de perfil transdisciplinario.

Aunque los trabajos sobre primera infancia no son nuevos, reconoce el decano, México se había rezagado en su producción en comparación con otros países, de los que ahora echan mano de su experiencia para mejorar la investigación nacional.

El Centro de Primera Infancia colabora con el Center for the Developing Child de la Universidad de Harvard; el Georgetown University Center for Child and Human Development y el Stanford Center on Early Childhood. También tiene alianzas con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes.

El proyecto es financiado por la Fundación Femsa, en un acuerdo por 10 años, y tiene cuatro ejes de operación: investigación, educación, vinculación y divulgación científica.

“Se sabe claramente que el neurodesarrollo y lo que sucede en el entorno de los niños y niñas en estos primeros años es crucial para poder construir sus oportunidades en toda la vida. Por eso es muy importante llegar a los líderes, a los que toman decisiones, pero también a los que cuidan a los niños en el día a día”, subraya el director del centro.