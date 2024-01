"El gobierno busca confrontarnos", acusan madres y padres de los 43

El posicionamiento de los padres de los 43 se fijó luego de que este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su compromiso de continuar con la investigación entorno a la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, aunque aclaró que no será rehén de nadie y asegurando que ya se entregaron todos los documentos en poder de la Sedena.

“Yo siempre he luchado por la defensa de los derechos humanos y por la justicia y no soy rehén de nadie”, aseguró López Obrador en la conferencia de prensa matutina.

López Obrador expresó también su extrañeza porque las madres y los padres de los normalistas, y sus representantes, no han aceptado acudir a los archivos militares e inclusive que los familiares le pidieron “que ya no querían que hablará de eso en la mañanera”, en tanto que también manifestó tener desconfianza al GIEI, así como al CIDH y otras organizaciones.

Ante ello, Vidulfo Rosales declaró que se seguirá insistiendo en tener una reunión con el presidente López Obrador, así como en la entrega de toda la información y documentos que están posesión de la Sedena y que el GIEI reveló que sí existen y que son relevantes para conocer la verdad.

Finalmente Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que que tras romperse esta primera sesión, se previa que el gobierno "mañoso", que busca desviar la atención y dividir a los padres de los normalistas, se llevó la conferencia de prensa de este jueves de forma imprevista.

"El subsecretario Alejandro Encinas atendía los temas de verdad aquí donde esta la mayoría legitima de padres y madres, pero hoy en la primera reunión formal de la nueva Comisión, mostrando mucha impericia o el intento deliberado de hacer una provocación para reventar el proceso se intentó conjuntar todo en la misma mesa y los padres y las madres lo tomaron como un cuestionamiento a la legitimidad de quienes han estado poniendo el dedo en el renglón de lo que falta de verdad, del cual responsabilizan no a sus compañeros sino al gobierno que acude a estos mecanismos para generar un escenario confrontación", dijo.

"Ya sabemos lo que se dirá mañana desde la mañanera, que el gobierno quiere avanzar pero que hay división entre los padres y por eso queremos aclarar que no es así, sino que se vienen generando distractivo para no reconocer los pendientes de esta administración, para tolerar y ser complacientes con la opacidad militar y esos distractivos pueden ser atacar a las organizaciones, a la ONU, a la CIDH o la OEA y ahora intentar que los padres peleen enfrente del gobierno. Lo que estamos diciendo es que no se van a caer en esas provocaciones y no vamos a quitar el dedo del renglón de lo que verdaderamente es importante para el caso", dijo.

...Y la Segob asegura tener el compromiso para atender a madres y padres de Ayotzinapa

Minutos después de que los padres y madres de los 43 reprocharon el actuar de las autoridades federales, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que en la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ) de 2024, se dio respuesta a todos los planteamientos y peticiones de los padres y madres, así como de sus representantes, planteados el 3 de enero, relativos a la apertura de todos los archivos del Gobierno de México.

Sin embargo, la dependencia lamentó que se haya suspendido el diálogo con "algunos padres y madres de los 43 normalistas por cuestiones ajenas al trabajo de la CoVAJ".

"A pesar de que en la reunión algunos padres y madres se retiraron de la mesa, el encuentro siguió su curso con aquellos que decidieron permanecer para recibir el último informe de la CoVAJ", informó la Segob.

Ante ello, el gobierno federal aseguró "que los canales de comunicación con los padres y madres siempre están abiertos. De igual modo, ratifica el compromiso con las víctimas, con la verdad y la justicia, razón por la cual sigue y seguirá trabajando hasta encontrar a los estudiantes desaparecidos".