Lenia Batres choca con administración de la Corte por sueldo y prestaciones

Batres Guadarrama difundió en redes sociales un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, con las razones jurídicas de su decisión de ser inscrita al ISSSTE y de que la remuneración que percibirá en la Corte, sea menor a la que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ello, en respuesta al oficio que a su vez le remitió la Corte en el que que declaró la invalidez de varios artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, promulgada el 5 de noviembre del 2018, en el sentido de que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar las remuneraciones presidenciales.

“Véasele por donde se le vea, no hay justificación para rebasar el monto constitucional”, alegó la morenista, quien pugna por la elección de ministros vía el voto popular.

La SCJN se niega a inscribirme al ISSSTE.



También dice que la remuneración incluye las prestaciones de la persona servidora pública y que "declaró en su momento, la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, planteó.