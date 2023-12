Las "monjas" de la marihuana quieren arrebatarle la planta a narcos en México

Por Sarah Kinosian

Bajo cada luna llena, en las afueras de un pueblo del centro de México, un grupo de mujeres vestidas con hábitos de monja dan vueltas alrededor de un fuego crepitante, se limpian con salvia quemada y dan gracias por la luna, los animales y las plantas.

Luego inhalan profundamente un porro y lanzan nubes de marihuana a las llamas.

A pesar de su vestimenta, las mujeres no son católicas ni de ninguna otra religión. Son parte de un grupo internacional fundado en 2014 llamado Sisters of the Valley, que se ha comprometido a difundir el evangelio de los poderes curativos del cannabis.