Poderes Ejecutivo y Judicial, un año de encontronazos y falta de diálogo

“La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene, la impartición de justicia es y será siempre independiente e imparcial”, resaltó la juzgadora ante los plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), jueces y magistrados.

Sin embargo, pese a los desplantes del Ejecutivo Federal, y ante los momentos que dijo, enfrenta el país, la juzgadora convocó a “sacar” lo mejor de cada uno y a dejar atrás la obstinación, para dar paso al diálogo.

“Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”, anotó.

Aclaró que en la función jurisdiccional no se buscan aplausos, pues su labor es honrar y preservar la justicia e independencia judicial con firmeza y absoluta lealtad a la Constitución.

Reconoció que el Alto Tribunal no está exento de fallas y dio la bienvenida a la crítica pues ésta, anotó, ayuda a sensibilizar, corregir y mejorar la labor del Poder Judicial e incluso, convocó a incentivar la autocrítica con humildad, altura de miras y con la mayor responsabilidad, conscientes de que no se puede fallar a las personas que acuden en busca de justicia

"Somos conscientes que como institución pública no estamos exentos de fallas, no reconocerlo sería un error, no reconocerlo sería incompatible con la obligación de rendir cuentas, propia de un Estado constitucional y democrático de derecho, no reconocerlo sería negar el necesario progreso y evolución de las instituciones y de quienes las integramos”, recalcó la ministra.

Durante su mensaje enumeró algunas de las sentencias emblemáticas de la Corte durante el periodo de labores comprendido del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023, lapso en los que el Pleno y las dos Salas resolvieron en conjunto 3,456 asuntos en materia de salud, educación, medio ambiente sano, seguridad social, acceso a la información, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.