Tribunal Electoral busca a su tercer presidente en este sexenio

Solo la magistrada Janine Otálora Malassis respaldó la permanencia de Rodríguez al frente del Tribunal para el periodo para el cual fue electo, es decir, hasta el 31 de octubre del 2024.

La Sala Superior se integra con siete magistrados, sin embargo, el pasado 31 de octubre, dejaron su cargo José Luis Vargas e Infante Gonzales, por lo que el Tribunal federal está a la espera de que el Senado elija a sus relevos.

El Tribunal se alista para otro cambio en menos de un sexenio. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

El analista político Christian Carrillo consideró que si el órgano encargado de validar la elección presidencial está en crisis, también lo está la democracia de nuestro país.

“El Tribunal Electoral es una parte fundamental en el sistema democrático del país. Se trata de un órgano colegiado encargado de dirimir los conflictos electorales y sin dunda, si está en crisis, está en crisis la democracia de nuestro país”, dijo a Expansión Política.

Carrillo señaló además que la salida de su presidente no resuelve en sí la situación que enfrenta el órgano jurisdiccional, porque en toda institución democrática debe haber dos condiciones: legitimidad y credibilidad para poder impartir justicia en materia electoral.

“Sabemos que si no tenemos un Tribunal Electoral funcionando al ciento por ciento donde haya democracia a su interior, donde las decisiones se tomen de manera colegiada... Si no tenemos esto, insisto, la democracia en nuestro país está en riesgo y sobre todo por la elección presidencial 2024”.

Consideró que los actuales magistrados que integran la Sala Superior “no deja un buen sabor de boca al interior del Tribunal”, dado que forman parte justo de quienes metieron en crisis a la Sala Superior, aunque por ningún momento ve viable su relevo en pleno proceso comicial federal.

Reyes Rodríguez dejará la Presidencia del Tribunal Electoral. (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

El inicio de la tercera crisis

La crisis interna se hizo evidente tras el vació de los magistrados Soto, Fuentes Barrera y De la Mata, al informe de labores que Reyes Rodríguez rindió ante el Pleno del TEPJF y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezado por su presidenta Norma Piña.

Al acto solemne solo asistió la magistrada Otálora Malassis.

La crisis salió de control durante la sesión pública convocada el pasado miércoles 6 de diciembre, misma que se difirió para el jueves 7 del mismo mes. Ese día, hubo horas de incertidumbre y, previo a la sesión, los tres magistrados Soto, Fuentes y De la Mata hicieron pública su postura de solicitar la renuncia del titular del Tribunal Electoral.

Ya durante la sesión, Fuentes solicitó incluir ese punto en la orden del día; en respuesta, Reyes Rodríguez solicitó a sus pares que le permitieran dar una respuesta a su petición de renuncia hasta el lunes 11 de diciembre.

Ante ello, Otálora Malassis pidió un receso para poder dialogar sobre ese tema, propuesta que fue apoyada por los tres magistrados que solicitaban la renuncia del titular del órgano jurisdiccional que se encargará de calificar la elección presidencial el próximo año. Sin embargo, al concluir el receso de 15 minutos, los magistrados Rodríguez y Otálora decidieron abandonar la sesión.

El primero argumentó que sería el lunes 11 de diciembre, cuando fijaría su posición sobre su renuncia o no a la titularidad del Tribunal, mientras Otálora indicó que no había condiciones para dialogar.

Los magistrados disidentes Soto, Fuentes y de la Mata acusaron a Rodríguez de prácticamente “huir” de la sesión y dieron a conocer abiertamente su pérdida de confianza al titular del TEPJF. Ante la falta de quórum, se decretó un receso indefinido.

Del “no renuncio” al “evitar más incertidumbre”

A lo largo de este lunes, Reyes Rodríguez informó primero en redes sociales y cartas que hizo públicas que no renunciaría a la Presidencia y que culminaría su encargo hasta 2024.

En un intento de acallar los rumores de crisis y divisiones, Rodríguez, Soto, Fuentes y De la Mata salieron a rechazar esa situación, pero dijeron que buscaban resolver algunos diferendos. Este último acotó: “ninguno de los que estamos aquí somos enemigos, ni adversarios. Trabajamos juntos en el pleno. Llevamos juntos siete años trabajando juntos, es como toda la primaria y uno de secundaria. Hay días buenos, hay días malos, pero estamos unidos”.

Tras los rumores de que Soto se encamina a encabezar la Sala Superior, ésta aclaró que no tiene ningún interés por presidirlo. De paso, atajó los rumores sobre su encuentro con el morenista Sergio Gutiérrez Luna e indicó que la reunión se dio por la “preocupación” de este partido, derivado de la disputa interna que vive el organismo.

“No tengo ningún interés (de presidir la presidencia). Me interesa fortalecer al Tribunal Electoral, independientemente de quien se quede”, comentó.

“Yo me he reunido con el diputado de Morena. Salió una foto y qué bueno que me preguntan para aclarar. Me he reunido con muchos actores políticos, con yodos los que me han llamado para preguntarme qué está pasando (en el TEPJF), si el conflicto interno los afecta como partidos, tal como me han preguntado otras fuerzas políticas”, añadió.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

Y llegó la renuncia

Por la noche, Rodríguez puso fin a todos los rumores, incertidumbre, aplazamiento de sesiones y, finalmente dio a conocer su renuncia al cargo que debía concluir el 31 de octubre del 2024.

Su relevó se conocerá hasta enero del 2024.

En redes sociales, compartió una carta en la que dejó claro que es su deber “poner fin a la incertidumbre sobre mi permanencia en la presidencia del Tribunal Electoral”.

Aclaró que la decisión de dejar el cargo el 31 de diciembre próximo la hace consciente y privilegiando el compromiso con la institución y la estabilidad política que demanda el proceso federal en marcha.

En la misiva, también reconoce que la compleja tarea de construir consensos y conciliar disensos, “ya no es posible”, por lo que es su obligación procurar el funcionamiento organizacional y superar cualquier obstáculo de gobernabilidad.

El relevo

El relevó de Rodríguez, quinto en la historia reciente del Tribunal, se dará hasta enero próximo. Ello, tras algunas reuniones e intercambio de mensajes con los magistrados, éste no logró convencerlos de permanecer en su cargo, por lo que se acordó una transición sin más sobresaltos, ni acusaciones de hostigamiento o de intervenciones externas.

Los magistrados que han presidido el Tribunal para facilitar el cambio de la presidencia, derivado de una crisis interna son:

-Janine M. Otálora Malassis, del 4 de agosto de 2016 al 23 de enero de 2019.

-Felipe Alfredo Fuentes Barrera (interino), del 23 de enero de 2019 al 3 de noviembre de 2020.

-José Luis Vargas, del 3 de noviembre de 2020 al 9 de agosto de 2021.

-Reyes Rodríguez Mondragón (interino), del 4 de agosto de 2021 al 10 de agosto de 2021.

-Felipe Alfredo Fuentes Barrera (Interino), del 10 de agosto de 2021 a 2 de septiembre de 2021.

-Reyes Rodríguez Mondragón, del 2 de septiembre de 2021 a 31 de diciembre de 2023.

Janine Otálora Malassis, primera crisis interna

El 24 de enero del 2019, la magistrada Janine Otálora renunció a la presidencia del Tribunal Electoral y se eligió en privado y por unanimidad de votos, al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, como presidente interino.

Otálora Malassis concluiría su encargo hasta 2020, sin embargo, Vargas exigió su renuncia, tras varios diferendos surgidos por la resolución de la elección de Puebla, en la que se otorgó el triunfo a la panista Martha Erika Alonso.

Vargas pidió públicamente su renuncia, no sin antes acusar de supuestas irregularidades en el manejo de expedientes jurisdiccionales.

El 18 de diciembre del 2018, exigió discutir en sesión pública la permanencia de Otálora; un día después, el 19 de diciembre, el TEPJF informó que se habían resuelto las diferencias en pro de la unidad.

“En estos últimos días se hicieron públicas diferencias entre integrantes del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral mismas que el día hoy han sido resueltas de manera interna, privilegiando el diálogo y fortaleciendo a la institución. Coincidimos en que lo importante en este contexto es garantizar el Estado de Derecho”, informó el organismo electoral.

Además, aclaró que el debate transparente, crítico y con diversidad de ideas reafirma nuestros valores y constituye una forma de consolidar la democracia.

Salida de José Luis Vargas

El 4 de agosto del 2021, la Sala Superior vivió una segunda crisis cuando por unanimidad de votos, se aprobó la remoción de José Luis Vargas, argumentando descontento con su conducción de la institución.

En su lugar, en un primer momento eligieron a Reyes Rodríguez. Luego de la votación en el pleno, la oficina de comunicación social del Tribunal Electoral reportó que tanto la destitución como el nuevo nombramiento no eran válidos, pues no existía la figura de revocación o destitución por el Pleno.

La votación por la que se dio la destitución se dio tras horas de confrontación entre magistrados de la Sala Superior.

El conflicto escaló luego de que un grupo de magistrados pidió discutir el desempeño de su presidente Vargas, algo a lo que él se negó.

Los magistrados solicitaron incluir en el orden del día un asunto administrativo. Felipe de la Mata solicitó entrar “al análisis y las funciones del desempeño de la presidencia del tribunal”, argumentando que sus integrantes tienen facultades para “asegurar el correcto funcionamiento” del organismo.

En respuesta, Vargas dijo que ese tema no podría ser agendado, dado que no se trataba de un asunto de carácter jurisdiccional.

Vargas en principio se negó a dejar la Presidencia, pero días después tanto él como Reyes Rodríguez cedieron y declinaron a la posición, con la finalidad de que se pudiera resolver la disputa en la Sala Superior.

Entonces, Felipe Fuentes asumió las funciones de presidente hasta este 1 de septiembre, y finalmente, Reyes Rodríguez fue electo nuevamente ya con consenso entre pares.

Antes de la dimisión, el asunto llegó a la Corte, donde su entonces presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea recibió por separado a los magistrados Rodríguez, Otálora, Infante Fuentes y De la Mata Pizaña, así como a Vargas, respectivamente.