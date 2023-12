AMLO pide mayoría en el Congreso en 2024 para que apoyos sigan

"Es importante que no sólo se tiene que ganar la Presidencia, se tiene que ganar la mayoría en el Congreso. Si no se tiene mayoría en el Congreso, no se puede contar con presupuesto integrado", señaló el mandatario federal.

Recordó que cuando llegó a la presidencia en el 2018 también se obtuvo la mayoría en el Congreso, por lo que –agregó– fue más “fácil” ayudar a la población.

"Como ganamos la Presidencia y ganamos la mayoría en el Congreso, por eso no hemos tenido problemas en la aprobación del presupuesto. Eso también se los quiero dejar de manifiesto", destacó el presidente.

Siempre que el Presidente @lopezobrador_ visita el Estado de México trae buenas noticias.



Desde el viernes lo acompañé durante una gira por varios municipios, que culminó hoy en #Toluca, para evaluar los Programas para el Bienestar, porque es clave trabajar y revisar cada una…

López Obrador estuvo acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, con quien realiza una gira por la entidad mexiquense desde el viernes pasado, día en el que se enfrentaron habitantes de Texcaltitlán –otro municipio del Estado de México– con presuntos integrantes de La Familia Michoacana. Hasta el momento 14 personas son reportadas sin vida por estos hechos.