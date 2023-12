Texcaltitlán, el municipio agricultor que se enfrentó al cártel

Seguridad en el municipio

A pesar de lo ocurrido la mañana de este 8 de diciembre, el reporte municipal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que de enero a octubre de 2023, Texcaltitlán registró una baja incidencia delictiva.

En junio de 2023 solo se tiene registrada una carpeta de investigación por homicidio en accidente de tránsito, tres carpetas por otros delitos contra la libertad personal en mayo, agosto y octubre, una por robo en mayo y una más en octubre por narcomenudeo. No obstante, no existe registro de homicidios y feminicidios.

Cabe resaltar que los delitos contenidos en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad son los que las fiscalías y autoridades locales reportan con base en las denuncias presentadas por los propios pobladores, por lo que el hecho de que no haya denuncias, no significa que no se registren hechos delictivos o víctimas.