Aguinaldo: AMLO, ministros, legisladores y consejeros ganan en compensaciones

"Creo que hablar de las prestaciones de los servidores público es una cosa compleja porque además depende de quién estemos hablando y hay un montón de datos que se pierden en la discusión, por ejemplo, el salario real de los servidores públicos de confianza en el gobierno federal ha perdido sistemáticamente valor real desde hace dos sexenios al menos; entonces, esa es otra discusión respecto hasta dónde tendríamos que limitar las prestaciones y demás cuando ya se están recortando salarios", agregó.

El investigador sobre temas de corrupción administrativa e implementación de reformas consideró que valdría la pena modular el tipo de prestaciones que se están dando en el sector público, por lo que insistió no es un problema fácil de solucionar en donde dijo, poco sirve asumir posturas intransigentes de que todos los servidores públicos deben ganar poco dinero.

"Lo que nos hace falta en México es un análisis técnico, puntual, con evidencias que nos permitan comparar los distintos perfiles profesionales, que nos permitan hacer un catálogo por ejemplo, respecto a qué servidores públicos tienen que ganar más, por qué, cuáles son las razones técnicas para ello y este ejercicio no lo hemos hecho; los tabuladores en general y de todos los servidores públicos son más o menos casuísticos, en los que usualmente se tiende a pagar más con base al título del puesto y no necesariamente con lo relativo a las funciones y hasta que no se haga ese análisis estamos entrampados en una serie de discusiones en juicios de valor donde la evidencia no se considera", apuntó.

Fernando Nieto recomendó que en las compensaciones, el aguinaldo y las gratificaciones sin duda tienen efectos en qué tipo de personas llegan al sector público y en el tipo de motivaciones se tienen para asumir estas funciones.