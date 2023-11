Arturo Zaldívar: "No estoy dejando la Corte para buscar un cargo público"

Arturo Zaldívar señaló que se sumará y apoyará a Claudia Sheinbaum por convicción, una mujer que sostuvo, admira y en quien confía.

"Me estoy sumando a un proyecto ante una muy generosa y amable invitación que me hizo Claudia Sheinbaum, primero por una cuestión de convicción", agregó.

La declaración de Zaldivar se da luego de que este miércoles tras renunciar a la Corte, la coordinadora nacional de Morena y virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, comunicó que se reunió con el aún ministro y acordaron trabajar juntos.

"No estoy aspirando a ningún cargo público, no estoy buscando la Fiscalía General de la República y lo quiero decir claramente; no estoy buscando ser fiscal General de la República, ni estoy sumándome con Claudia Sheinbaum por un cargo público, me estoy sumando por un proyecto, por convicción, por sumar y en algo que creo que es bien para mi país", agregó Zaldívar al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas.