Urgen colaboración institucional en proceso electoral 2024

Durante el Encuentro, la consejera electoral Carla Humphrey consideró vital mejorar la coordinación entre los diferentes órganos electorales e instancias de gobierno ante el reto que significa una elección en la que estarán convocados a las urnas más de 98 millones de mexicanos y se tiene previsto instalar más de 170,000 casillas.

De entrada, se refirió a la coordinación Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FISEL), antes FEPADE, sin dejar de lado a los partidos políticos, las autoridades de seguridad pública y los gobiernos locales para enfrentar los desafíos que implica una elección con las proporciones que tiene este proceso.

Uno de ellos, dijo, es la coordinación para poder tener mayor información para la fiscalización y el uso de dinero ilegal o excesivo en las campañas políticas. Al hablar de redes sociales —que dijo es un pendiente legislativo— hizo énfasis en como se ha podido avanzar con algunas tecnológicas para obtener información de quién paga la promoción de contenido como lo es Meta, pero hay otras como en el caso de X (antes Twitter), que no dan información con el argumento de que su matriz no está en México.

La consejera Carla Humphrey participó en el Encuentro aportando la mirada de las autoridades electorales. (Foto/ HIDELIZA LOZANO/ Expansión)

La consejera también lamentó que a pesar de tener convenios de colaboración con algunas instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no se les proporcione información que facilite sus investigaciones para poder aplicar sanciones.

"Yo me peleo cada Consejo General, el último, porque por ejemplo la UIF no nos da información (...) yo estoy pidiendo la capacidad económica de alguien para poner una sanción que inhiba (la acción)", expresó la consejera, al señalar que es necesario que la autoridad electoral tenga información de la capacidad de gasto, tarjetas o cuentas de la gente que está ingresando dinero a las campañas.

"El INE no puede tener toda la información. Necesita, y en tema de uso de recursos ilícitos, pues no solo el efectivo, sino criptomonedas. En el INE no sabe nadie de criptomonedas. Compliance; yo cada vez que les hablo de Gafi (Grupo de Acción Financiera Internacional) les digo, las 40 recomendaciones contra el lavado de dinero. Perdón, hay lavado de dinero en las campañas, es un hecho", subrayó la consejera.

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, resaltó que una de las fortalezas del INE está en su Servicio Profesional Electoral (SPE), con personal que conoce los procedimientos y el marco legal. (Foto: Hideliza Lozano)

“Hay un marco político, que puede o no interpretarse de distintas maneras y este trípode electoral: Tribunal Electoral, la Fiscalía en Delitos Electorales y el INE, debe actuar coordinadamente, sin duda alguna”. Carla Humphrey, consejera electoral del INE.

Recordó que, en tiempos pasados, cuando existía mayor coordinación de todos los órganos electorales, las investigaciones se complementaban.

"Muchas de las investigaciones que hacía la Fiscalía eran utilizadas por el INE o el propio Tribunal, para tener elementos y con eso llegar a determinar sanciones o incluso iniciar un proceso que pudiera tener consecuencias en el ámbito ya de la campaña (electoral)”, explicó.