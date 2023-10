Gobierno y partidos se confrontan por entrega de ayuda a damnificados por Otis

¿Hay cerco militar y llamado a no donar?

Sin embargo hasta el momento no han circulado pruebas videograbadas o noticias confirmadas de que haya retenes militares que detengan el paso de ayuda civil.

Lo que sí ha habido es un audio viral: el fin de semana circuló en redes sociales y chats el audio de un supuesto “Omar Flores” habitante de una zona dañada, Pichilingüe, que denunció que las provisiones que llevaba a su familia y vecinos fueron “robadas” por elementos militares en un retén.

Un rastreo de ese audio mostró que tuvo origen en cuentas de Twitter de diversas personas, pero no líderes de oposición; sin embargo, políticos opositores sí lo replicaron, incluso el exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca enfatizó en el descontrol, pero no hizo llamado alguno a no ayudar.

Es hora de poner fin a las mentiras.Acapulco necesita comida de manera urgente. ¡No podemos permitir que nuestros hermanos de Acapulco esperen más!

El vocero del Frente Cívico Nacional (FCN), que integra el FAM opositor, Amado Avendaño, reconoció que aunque ha buscado al supuesto denunciante de Pinchilingüe al parecer el audio es falso.

Parece que es el primo del amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta… yo ando en las mismas, no he podido dar con él.

El viernes, la responsable de la construcción del FAM, Xóchitl Gálvez, acudió a la Cruz Roja e hizo un llamado a donar. En su Twitter se puso a disposición del presidente para aportar ayuda, le pidió “hoy no es momento de divisiones ni reclamos, le hago un llamado para que abra el camino, permita y proteja” la entrega directa de la sociedad civil a los damnificados.

“Es increíble que el Ejército impida el paso de camiones con ayuda humanitaria, a menos de que ellos sean quienes directamente entreguen el apoyo”, advirtió el sábado 27 el líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien demandó al presidente “deje de obstruir el apoyo que las personas quieran enviar pero no a través de su gobierno.

“Como lo hicieron con las vacunas, ellos quieren ser los únicos que repartan los apoyos para usar políticamente la tragedia y necesidad. Ojalá al menos lo hicieran bien”, reclamó en Twitter.

Es realmente increíble que el ejército impida el paso de camiones con ayuda humanitaria, a menos de que ellos sean quienes directamente entreguen el apoyo a la gente.



Le exigimos a @lopezobrador_ deje de obstruir el apoyo que muchas personas desean enviar pero no a través de su… — Marko Cortés (@MarkoCortes) October 27, 2023

El líder de los senadores del PAN, Julen Rementería, también aseguró que las autoridades han impedido la llegada de organizaciones de la sociedad civil con ayuda, con el argumento de que nadie se aproveche de la necesidad de la gente.