Sheinbaum pide a legisladores de Morena y aliados donar su sueldo ante Otis

Frente a las críticas por la acción tardía del gobierno federal y de Guerrero ante el impacto del huracán Otis, Sheinbaum defendió que las autoridades federales trabajan en la apertura de caminos, en el censo “casa por casa” a la población afectada, así como en la habilitación de un puente aéreo y uno terrestre para facilitar la salida de turistas y otras personas de la zona afectada. Asimismo, destacó las llegada de 800 profesionales de la salud a Acapulco y la presencia de la Guardia Nacional “para restablecer el orden”.

“A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar

Me he puesto de acuerdo con el presidente de nuestro partido, @mario_delgado y los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y Verde para donar un mes de salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis.

Por su parte Mario Delgado, presidente nacional de Morena, lanzó una crítica en contra de la oposición, quien –afirmó el morenista- ha llamado a no realizar donaciones.

"No tiene límites la derecha en sus campañas contra todo lo que tenga que ver con la 4T. No les importa que se trate incluso de poder ayudar a la gente de Acapulco que está sufriendo. Están absolutamente cegados y es lamentable. Es una derecha carroñera", aseguró a través de un comunicado.