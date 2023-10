Gobierno de Guerrero y federal difieren en número de fallecidos por huracán Otis

Y ante las dudas y críticas, prometió que su gobierno no ocultará ningún dato. "Que nos tenga confianza la gente de que no vamos a ocultar nada, que no somos iguales a los corruptos de antes", dijo el presidente.

Al 30 de octubre, los Servidores de la Nación han censado más de 20 mil casas de Guerrero afectadas por el huracán Otis. (Foto: Quetzalli Nicte-Ha/Reuters )

De los 45 decesos confirmados, tres corresponde a personas de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, quienes residían en Acapulco. El cuerpo de la persona estadounidense ya fue reclamado y la Secretaría de Relaciones Exteriores gestiona con los otros países la comunicación con los familiares.

López Obrador reiteró que su gobierno cuenta con el dinero suficiente para hacer frente a la emergencia y adelantó que analiza pagar con anticipación los programas sociales para ayudar a la población de Guerrero.

Por la tarde del martes 31 de octubre, el mandatario federal visitará por tercera vez el puerto de Acapulco para evaluar la atención a la emergencia. Hasta ahora, la ayuda humanitaria fluye lentamente y el servicio de luz se ha restablecido al 40%, pero la Comisión Federal de Electricidad CFE estima completarlo mañana.