“Mi detención formó parte de un plan para perjudicar a México. No afectaron al exsecretario. Afectaron a las Fuerzas Armadas, las ofendieron. Agredieron al Estado mexicano”, dijo el exsecretario de la Defensa durante una entrevista con Jorge Fernández Menéndez para Adn 40.

Cienfuegos fue detenido en octubre de 2020 por autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. Unas semanas después, se le envió a México, donde fue exonerado.

En la entrevista publicada esta noche de sábado, unos días después de que el general volviera a la polémica por ser condecorado, Cienfuegos narró a detalle su captura en un aeropuerto estadounidense, los días que pasó recluido y el viaje de vuelta a México.

Salvador Cienfuegos volvió a México dos semanas después de su captura. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

“Fue una injusticia lo que hicieron conmigo. Afectaron a mi familia. A mí me afectaron directamente. No nada más a mí, le pegaron a las Fuerzas Armadas”, señaló el exsecretario.

Cienfuegos recordó que autoridades de Estados Unidos lo relacionaron con un grupo criminal local de Nayarit por los mensajes de texto que se enviaron dos presuntos delincuentes, donde se hablaba de un tal “Padrino” y “El Zepeda”.

“Hice muy buenas relaciones con autoridades americanas (en mi época como funcionario). Nunca iba a imaginar esto. En febrero de 2019, había asistido con mi esposa y mis hijas a Los Ángeles. Fuimos de compras y a conocer. En esa ocasión no pasó nada. Mi vida cambia radicalmente. Es increíble la velocidad con la que puede cambiar la vida de una persona. Me sucedió. Me indigné, me molesté”, relató en la entrevista.

“Les dije que existía la posibilidad de que estuvieran equivocados. Me llamaron El Padrino o El Zepeda. Les dije que no tenía nada que ver. Me dijeron que era cómplice de dos delincuentes: El H2 y El H9. Me quitan mi teléfono. Me esposaron. Nunca había estado en ningún problema. Me esposan como un criminal”, detalló.

Cienfuegos aseguró que en su proceso se cometieron muchas faltas, como el no decirle al Gobierno de México que lo estaban investigando.

“Dicen que tres veces nos reunimos el H2 y yo. En una estaba con el presidente de la República, en otro estaba en Piedras Negras inaugurando una estatua, en otra estábamos en Acapulco con los empresarios de Guerrero. Se cae por tierra su versión”, relató.

“En ningún momento acepté la responsabilidad. Les dije que de ninguna manera. Incluso ellos corrieron el rumor de que yo había pactado cooperar con ellos para dar nombres, puras tonterías. Esa noticia llegó a México y preocupó a mi familia y pusieron en peligro a mi familia. Sentía una impotencia por no poder decir nada”, expresó.

Cienfuegos agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por intervenir para que lo dejaran volver a México.

“Me dijeron que para ellos era más importante la relación con México que procesar a un general. No dijeron que se equivocaron (las autoridades de Estados Unidos). He esperado una disculpa, pero no ha habido nada de eso”, abundó.