Gobierno asegura tener recursos para atender desastres, aun sin Fonden

La aclaración se dio luego de que se cuestionara de dónde iban a salir los recursos para atender la emergencia en Guerrero, cuando en 2020 se desaparecieron 109 fondos y fideicomisos, entre ellos el Fonden.

Ante las críticas, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a la oposición que es falso que no haya recursos para atender la emergencia.

“Ya no es como antes, que ante un desastre natural los gobierno del PRIAN desataban una robadera criminal al Fonden”, reviró en la red social X.

La derecha carroñera y mentirosa ignora que para este año se aprobaron $17,157 millones para desastres naturales, de los cuales ya se han utilizado $5,398 millones, por lo que restan más de $11,700 millones para atender la emergencia de Guerrero y otras. Para el 2024 se proponen… pic.twitter.com/cx4UimLg06 — Mario Delgado (@mario_delgado) October 26, 2023

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que por “transas” y corrupción desapareció el Fonden, sin embargo, aclaró que su gobierno cuenta con recursos suficientes para atender la situación en Guerrero tras el paso del huracán Otis.

“Ni siquiera han iniciado las acciones, estamos levantando los árboles, estamos buscando desaparecidos y ya están con esta actitud politiquera, de decir ‘pero no hay Fonden’. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, el Fonden era como una caja chica o muy grande, no tan chica de los políticos corruptos, eso no le llegaba a los afectados, era pura publicidad”, dijo el presidente este jueves en su conferencia matutina.

Danza de cifras

Este jueves 26 de octubre compareció el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Juan Pablo De Botton, quien aseguró que si hay recursos suficientes para atender la emergencia en Guerrero.

Sin embargo las cifras no coinciden del todo.

En marzo, la SCHP reportó en su Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, rendido a la Cámara de Diputados, que para este 2023 ya no serían 17,374.6 millones de pesos los presupuestados para la atención de emergencias, sino 489 millones de pesos menos: 16,885 millones de pesos.

El supuesto recorte sería de 21.90% según la página Transparencia Presupuestaria de la SCHP, que también al primer trimestre de este año indica que sólo se destinará al Fonden 13,568.2 millones de pesos. Incluso se asienta ahí que no se ha ejercido un solo peso.

Esto fue retomado por Acción Nacional (PAN), que en voz del diputado Héctor Téllez pidió al funcionario saber qué cifra es real.

Recordó el panista que el extinto Fonden tendría en su “panza” unos 64, 000 millones de pesos y sólo quedan menos de 20,000 el funcionario reveló que no sólo hay el remanente no ejercido este año, sino un fondo adicional.

De Botton aseguró que sí son los 17,000 millones de pesos e informó que de ellos se han gastado un poco más de lo reportado la víspera por la SHCP: “tenemos ejercidos 6, 511.3 millones de pesos en el caso de Fonden”, es decir el remanente sería de 10,863 mil pesos .

Aseguró además que con relación a lo aprobado en el presupuesto 2023 no ha habido recorte a ese fondo y sostuvo que ese recurso se ha ido a “los ejecutores de gasto”.

“No ha habido ninguna reducción lo que sucede es que esos 17,000 millones de pesos se manda a los ramos ejecutores para que lo ejecuten. No ha habido reducción y es más, ha habido ampliación por el 7o artículo transitorio: 3, 633.6 millones de pesos, los cuales nos permiten reforzar más los recursos disponibles para reforzar la emergencia que vivimos”.

Entonces, de acuerdo a sus cifras el monto total disponible para atender emergencias asciende hoy a 14,946.9 millones de pesos.

¿Y qué pasó con el Fonden?

El 6 de noviembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la desaparición de un paquete de fideicomisos –en total fueron 109– entre los que iba el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres (Fonden) pues aseguró que era un "nido de corrupción".

El 27 de julio de 2021, la Presidencia formalizó la desaparición del Fonden en decreto y el 16 de agosto de ese año se publicaron los lineamientos del nuevo “Programa para la atención de emergencias por amenazas naturales”.

El 8 de septiembre al presentar el Paquete Económico para 2022, los recursos para desastres naturales “revivieron” asignados a dos nuevos fondos.