La Corte abre puerta para revisar amparo contra el programa “Quédate en México”

La Fundación argumentó que la Declaración conjunta entre México y Estados Unidos, firmada en junio de 2019, para garantizar la seguridad en la frontera común, vulneraba los derechos humanos de las personas migrantes.

“La declaración conjunta se convirtió –en términos prácticos– en el ‘muro fronterizo que el presidente Donald Trump prometió”, alertó la asociación civil.

El proyecto de la ministra Esquivel Mossa, que se desechó por cuatro votos en contra y uno a favor, establecía que la asociación civil no tenía el interés legítimo para promover dicho recurso, dado que “la a afectación aducida no es actual ni real, por lo que no es jurídicamente relevante”.

“Nuestro llamado es a los otros ministros y ministras de la 2a Sala de la @SCJN, a no aprobar un proyecto así. Sería vergonzoso, humillante y lastimoso para las personas migrantes y solicitantes de asilo que en nuestro país siguen perdiendo la vida y desapareciendo”, argumentó antes de la votación.

Destacó que el acuerdo migratorio no puede ser visto como un simple “acuerdo político” o política exterior, dado los efectos que ha tenido su aplicación en el país, entre ellos, el despliegue de 28 mil elementos, entre miembros del Ejército y de la Guardia Nacional, para el control migratorio, según el informe “Bajo la Bota”, publicado por diversas organizaciones en el 2022.