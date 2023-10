Atención a migrantes ha rebasado a México y Estados Unidos, alertan expertos

En el caso de México, el repunte del flujo migratorio es evidente no solo en campamentos y calles de las principales ciudades del país, también en las solicitudes de asilo que ha recibido la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En nueve meses acumula 112,960 peticiones y a tres meses de que concluya el año, se perfila superar las 129,780 recibidas en 2021.

Expertos en migración consultados por Expansión Política consideran que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el de Joe Biden han atendido de manera incorrecta el fenómeno migratorio; ante el repunte de miles de extranjeros en busca de llegar al norte del continente, la respuesta ha sido intentar inhibir de cualquier manera el tránsito de migrantes, lo que ha provocado que migrar sea una actividad sumamente costosa y de alto riesgo.

“La política que están aplicando, de incrementar barreras, lo único que está produciendo no es frenar la migración, sino que los migrantes busquen rutas cada vez más peligrosas. Los migrantes no van a dejar de llegar y mientras las causas estructurales que originan estos movimientos no se solucionen, pues no va a poder impedirse esta movilidad”, advierte Oscar Rodríguez Chávez, investigador en la unidad Ciudad Juárez de El Colegio de la Frontera.

Este jueves, funcionarios de ambos gobiernos sostendrán una reunión en Palacio Nacional para abordar en el marco del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad México-Estados Unidos temas cruciales para la agenda bilateral: fentanilo y migración.

Para Estados Unidos la migración ha sido un tema clave en la agenda bilateral, y México es clave para enfrentar ese fenómeno.

En México, explican, se ha tenido que cambiar el enfoque con el que se atiende la migración. El gobierno actual pasó de una política de “brazos abiertos” a securitización de sus fronteras.

“Ha sido una política migratoria que ha reforzado las medidas de contención, por un lado con el despliegue de la Guardia Nacional, la incorporación de perfiles militares al Instituto Nacional de Migración y que ha roto récords de detención migratoria en los últimos años. Ha sido una política que se enfoca a la persecución y detención de las personas de manera sistemática”, explica Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.