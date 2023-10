Cuevas Morán: ¿Ratificarán a Godoy para quitar meses de vida a otras como a mí?

Alejandra Cuevas Morán, quien pasó 528 días en prisión preventiva por la muerte del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hasta que la Suprema Corte Nacional de Justicia (SCNJ) determinó su liberación, se pronunció en contra de la ratificación de la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

"Ya a mí me sucedió, ya me quitaron 17 meses de mi vida, de mis hijos, de mi madre, de mis nietos, de mis amigas, de mi vida entera. No los puedo recuperar, ¿pero qué va a pasar? ¿Vamos a seguir? ¿Va a ratificarse Ernestina Godoy para que a otras les pase lo que a mí?", dijo en conferencia de prensa acompañada de sus hijos, así como el senador Emilio Álvarez Icaza y el político Fernando Belauzarán, del PAN.