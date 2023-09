Expertos y ONG dudan que pobreza en México haya disminuido como reportó Coneval

Sin embargo, la medición se hizo sin tomar en cuenta aspectos metodológicos relevantes para comparar las cifras de estos años, señalaron expertos que participaron en la presentación del informe México social a revisión. Este reporte lo realizó Signos Vitales, una organización civil que analiza y recopila datos de políticas públicas y desarrollo social.

Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, recordó que el Coneval estima la proporción de población que vive en pobreza con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh), elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Pero la metodología de ese sondeo se modificó en 2018, por lo que los datos actuales no son comparables con las series anteriores. Explicó que el Inegi debe presentar un ajuste en las cifras que permita realizar la comparación, pero hasta ahora no lo ha hecho para la Enigh 2022.

“Aquí está pasando algo que puede ser grave y que creo que todos debemos tener en el radar: el Inegi no sacó esas cifras ajustadas, que lo debería haber hecho como en años anteriores. El Inegi, actualmente, ya tiene una administración nombrada por el actual gobierno. Es importante resaltarlo porque siempre hemos confiado en el Inegi (...), pero no vaya a ser que en esta administración el Inegi no esté reportando este tipo de cifras”, alertó.

El experto refirió que, además, investigadores de la UNAM encabezados por el doctor Fernando Cortés, especialista en medición de la pobreza, compararon las cifras del Coneval con el ajuste metodológico necesario y concluyeron que la población en pobreza no disminuye.