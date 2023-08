Violencia política en razón de género; otra de las batallas rumbo al 2024

AMLO se queja de cautelares del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador se quejó de la nueva resolución del INE y comentó que “exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral”, pues muestra que “mienten, calumnian” y que son capaces de “alterar sus palabras”.

“Los exhibe porque mienten, calumnian actúan de manera falsaria, son capaces de hasta alterar mis palabras, imagínense, qué clase de jueces árbitros se tienen en este Tribunal Electoral”, comentó; incluso deslizó la posibilidad de “desaforarlos”, pero rectificó: “No lo voy a hacer porque, entonces, los convertiría yo en mártires".

Xóchitl Gálvez le responde: AMLO requiere un curso

Tras celebrar la decisión del INE, de aplicar medidas al presidente, la senadora Xóchitl Gálvez lamentó que López Obrador no entienda lo que es la violencia política en razón de género y que, además, se “victimice”.

En entrevista con reporteros, Gálvez Ruiz aseguró que al mandatario federal le “urge” un curso en esa materia.

“Sí me preocupa que el presidente no entienda de qué se trata porque él se siente candidato y no sabe que es presidente. El presidente tiene que entender que referirse de esa manera a una mujer y negarle la capacidad de pensar ya no se vale. Ceo que sí le urge un curso de violencia política en razón de género porque yo me puedo defender, pero hay miles de mujeres que van a seguir el estereotipo del presidente atacando a las mujeres indígenas”, remarca.

Al respecto, la senadora Beatriz Paredes, la otra de las mujeres de la oposición en la interna del Frente Amplio, consideró que las declaraciones del presidente no se juzgan porque fueron contra Xóchitl Gálvez, sino porque se trata de una mujer.

“Desde luego que pudo haber sido con cualquier otra mujer y que sea con Xóchitl, con una senadora o con ninguna otra mujer que no tiene ninguna posición política, es una conquista que la legislación señale el tema de violencia política de género”, estima.

La exgobernadora de Tlaxcala refiere que las legisladoras han pugnado porque la VPRZ quede establecida en la legislación.

“Que le expliquen (al presidente) sus abogados (que es VPRZ) porque sí existe esa ley”.