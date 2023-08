SEP: 29 estados aceptan usar los libros de texto y tres esperarán orden judicial

Mientras que Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, tres entidades federativas gobernadas por el PAN, condicionaron la entrega de los libros hasta que se resuelva el juicio de amparo que continúa vigente y busca suspender la distribución de los ejemplares.

"Ellos plantearon que también lo harían, siempre y cuando no hubiera un impedimento legal. No hay impedimento legal para ello, sin embargo, ellos están a la espera, pero plantearon que también trabajarían con ellos si eso no sucede", explicó.

En total, se imprimirán 152 millones de ejemplares. Actualmente se ha distribuido el 100% de los libros de preescolar y 98% de los materiales de primaria.

Leticia Ramírez expuso que al momento suman seis amparos interpuestos contra el nuevo plan de estudio y 12 contra los libros de texto gratuitos, pero solo un amparo sigue vigente.

Se trata del amparo que llevó a ordenar la suspensión definitiva de la entrega de los libros porque la SEP no ha publicado los programas sintéticos en los que se deben basar los ejemplares.

Sin embargo, sostuvo Ramírez, ya están en proceso de difundir estos programas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para cumplir con la Constitución y que no haya impedimento legal para usar los materiales educativos.

"Estamos confiados en que eso no va a suceder (la suspensión) porque los programas sintéticos existen y están en el proceso para ser publicados", subrayó.