Ebrard: México puede tener el mejor sistema de salud en América Latina

¿Sería un sistema de salud mejor que Dinamarca, como dice el presidente López Obrador?

Yo creo que nosotros tenemos que pensar en que todos nuestros servicios tengan un estándar muy ambicioso. El presidente lo dijo porque su aspiración, el anhelo, es llegar ahí. Y es un compromiso bien difícil porque todo el mundo te lo cobra a diario. Y él lo sabe, pero si no pones la meta tan alta, a pesar de que tenga un costo, lo más probable es que la tendencia a la mediocridad, que el menor esfuerzo, te gane.

Yo creo que fue muy valiente el decir, yo quiero llegar ahí (Dinamarca) y estoy dispuesto a que me lo midan a sabiendas que es muy difícil llegar ahí. Pero si no se lo dices a todo tu equipo y a todos los directores de hospitales, entonces vamos a hacer algo medio-medio.

Pienso que nosotros podemos aspirar a organizar un sistema de salud universal en México que sea el mejor de América Latina y, desde luego, sería mejor que el de Estados Unidos, que el sistema público.

Pero, ¿qué se requiere hacer en salud para México? Tenemos un sistema de salud en donde nos hacen falta médicos, no hay hospitales equipados, faltan medicinas...

El sistema de salud en México estuvo bajo un estrés impresionante con la pandemia. A mí me consta porque lo viví junto con el presidente y todos los compañeros. No solo era traer vacunas, sino que no teníamos ni los especialistas ni el equipo para el estrés que tuvimos.

México fue el primer país que recibió vacunas. Fabricamos vacunas en México para 17 países de América Latina, empezando por Belice, Guatemala, muchos países. Entonces salimos airosos.

Lo que México logró fue un logro muy importante frente a la pandemia, estás hablando de dos años y medio. Ahora lo que está haciendo el presidente es tratar de poner las bases de un sistema universal de salud que le dé cobertura a todas las personas. Yo veo que es muy difícil de terminar en tan poco periodo y máxime teniendo una pandemia en medio.

Los próximos años tenemos que construir ese sistema universal. Va a requerir un esfuerzo financiero gigante en México, o sea todo lo que quiere decir, para ser universal, quiere decir que vas a dar cobertura a un tercio de la población que hoy no tiene. Entonces tenemos que financiar eso. Pero sí o sí lo tenemos que lograr. Entonces lo que veo es esa tarea como una tarea. Es lo que yo pienso. Es una tarea central que tenemos que lograr estos años por venir. En esta década. ¿Por qué esta década? Porque México va a crecer.

¿Cómo lograrlo si el propio IMSS ya con sus derechohabientes tiene poco más de 10 años de expectativa de vida a nivel financiero?

Tenemos porque la presión de las pensiones, ¿no? O sea, esto lo que quiere decir es que está cambiando tu pirámide de edad. Entonces tienes cada vez más jubilados y menos personas entrando a trabajar de nuevo. Entonces, ¿quién sostiene a los jubilados? Va a haber que tomar una serie de medidas. Es complejo el tema. Pero tienes una ventaja. México está en promedio de edad 29 años. Si los próximos 10 años creces el doble de lo que creces hoy, tu ingreso fiscal va a ser suficiente para lograr tu sistema universal. No lo vas a lograr solo cobrando más impuestos, que es lo que todo el mundo diría, sino haciendo más grande la riqueza del país. Ese es el objetivo estratégico. Es la única solución que tenemos, factible.