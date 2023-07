“El sobreprecio de esta compra fue de 216 millones de dólares, es decir, Lozoya compró por 275 mdd algo que en realidad valía 58 mdd. En los años sucesivos, Pemex siguió haciendo gastos de rehabilitación de la infraestructura adquirida ilegalmente. Así, la operación fraudulenta de Lozoya, solamente en el caso de Agronitrogenados, le ha costado a México 760 millones de dólares”, destacó la autoridad en un comunicado.

De acuerdo con la UIF, en esa operación de compra por parte de Pemex, Lozoya recibió como “mordida” de parte del vendedor Altos Hornos de México, representado por Alonso Ancira, una cantidad de al menos 8.4 millones de dólares a través de triangulaciones internacionales de lavado de dinero.

“Por fortuna, el Gobierno de México ha logrado recuperar de Alonso Ancira Elizondo, como reparación del daño, el sobreprecio de 216 millones de dólares, de los cuales ya se han pagado 104 mdd y Ancira tendrá que entregar a Pemex los 112 mdd restantes del 1 de diciembre de 2023”, expuso la UIF.

De acuerdo con la investigación, en otro proceso penal abierto contra Lozoya, “se tienen identificados otros sobornos por al menos 7.3 millones de dólares, pagados por la empresa trasnacional brasileña Odebrecht, a la cual se le adjudicaron tres contratos por parte de Pemex (Salamanca, Tula I y Tula II)”.

“De las actividades ilícitas de Lozoya se desprendieron también dos compras de inmuebles en el mercado mexicano por 7 millones de dólares”, señaló la UIF.

“Lo anterior indica que el monto del probable daño a la Nación por parte del procesado debe ser calculado analizando todas las consecuencias de las actividades ilícitas de Lozoya”, agregó.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su Gobierno extorsione a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por aumentar de 10.7 a 30 millones de dólares el monto que le pide como reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

“Yo pienso que Pemex y la Fiscalía están actuando bien y considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Es que, si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho”, sostuvo.

El mandatario federal agregó que pagar esta cantidad permitirá a Lozoya seguir su proceso penal en libertad hasta que se dicte una sentencia definitiva. “Yo pienso que debe haber justicia, reparación del daño, en la medida que lo establece la ley”, expuso.

López Obrador subrayó que esta medida es necesaria porque anteriormente no se devolvían los recursos tras cometer delitos que afectan al erario público. Ahora, afirmó, su gobierno limpia de corrupción al país. “Antes era una cosa vergonzosa, saqueaban y no solo no reparaban el daño, sino les devolvían recursos”, mencionó.

Este martes 18 de julio, un juez federal atrasó la audiencia del juicio contra Lozoya hasta el 31 de agosto por no alcanzar un acuerdo reparatorio con el Gobierno federal.