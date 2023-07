“No es extorsión”, dice AMLO sobre reclamar a Lozoya 30 mdd por Agronitrogenados

El mandatario federal agregó que pagar esta cantidad permitirá a Lozoya seguir su proceso penal en libertad hasta que se dicte una sentencia definitiva. “Yo pienso que debe haber justicia, reparación del daño, en la medida que lo establece la ley”, expuso.

López Obrador subrayó que esta medida es necesaria porque anteriormente no se devolvían los recursos tras cometer delitos que afectan al erario público. Ahora, afirmó, su gobierno limpia de corrupción al país. “Antes era una cosa vergonzosa, saqueaban y no solo no reparaban el daño, sino les devolvían recursos”, mencionó.

Este martes 18 de julio, un juez federal atrasó la audiencia del juicio contra Lozoya hasta el 31 de agosto por no alcanzar un acuerdo reparatorio con el Gobierno federal.

En una reunión previa a la audiencia, el Gobierno indicó a la defensa de Lozoya que ya no pediría 10.7 millones de dólares por la reparación del daño, sino 30 millones de dólares.

El abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, calificó de “extorsión” el aumento. “Preguntamos al gobierno cuál era el sustento (del aumento) y, desafortunadamente, no tuvimos respuesta. Consideramos no solamente desproporcionada, sino, además, discriminatoria, en agravio de Emilio Lozoya, de su esposa, de su hermana y de su madre, que el gobierno de México solicite 30 millones de dólares”, declaró entonces el abogado.

Lozoya, director de Pemex durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se encuentra en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, acusado de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.