AMLO dice que son “pocos los sitios donde hay violencia”, pero hay otros datos

En Guerrero, matan a líder del Verde

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México ( PVEM) en el municipio de Copala, Guerrero, Jesús González Ríos, fue encontrado muerto este jueves.

El líder partidista fue secuestrado la tarde del miércoles cuando transitaba en su vehículo en la cabecera municipal de Copala.

En redes sociales se difundió un video en el que Jesús González alertó que había recibido amenazas.

“Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados", denunció el líder partidista.

Michoacán: el homicidio de Hipólito Mora

La tarde de este jueves fue asesinado el exautodefensa Hipólito Mora en la comunidad de La Ruana.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, la agresión ocurrió en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista.

La camioneta en donde viajaba Hipólito Mora fue incendiada y los escoltas que lo acompañaban, también fueron agredidos.

Antes de la agresión que terminó con su vida, Mora denunció amenazas y que había sufrido atentados. Una de esas denuncias fue el pasado 4 de marzo donde uno de sus escoltas resultó agredido.

Silvano Aureoles y Felipe Calderón, dos políticos originarios de Michoacán, condenaron el homicidio del hombre que se levantó en armas en 2013 por la violencia que afectaba a la entidad.

En tres días, más de 200 homicidios en el país

Entre el lunes y este miércoles, en el país se han registrado más de 200 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario de seguridad.

De esas 224 muertes violentas, 67 ocurrieron en Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Michoacán.

El lunes en el país se registraron 79 homicidios en 20 estados; el martes 76 en 22 entidades y el miércoles 69 en 19 estados.

En dos terceras partes del país diariamente ocurren homicidios, sin embargo, el presidente López Obrador afirma que la violencia no está generalizada, ello porque el 47% de los asesinatos ocurre en seis estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco , Chihuahua y Michoacán.

Por el número de homicidios dolosos, el de Andrés Manuel López Obrador es el más violento de la historia reciente de México. Hace unas semanas superó las 156,000 muertes registradas en la administración de Enrique Peña Nieto.