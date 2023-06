Tras pandemia, se incrementan las desapariciones en la CDMX

Para los expertos hay más problemas que el incremento en las cifras; en particular, ven en la falta de claridad y poco detalle en los datos del registro de personas desaparecidas como parte de los problemas para generar diagnósticos y políticas públicas; algo que resalta Fernanda Lobo Díaz, académica del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana.

En el marco del foro ‘Ruido: acompañando las desapariciones desde la dignidad’ se alertó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no permite realizar análisis complejos, pues no es posible acceder a las bases de datos abiertos, solo explorarlos desde la propia plataforma con sus limitaciones.

“Tener datos correctos y adecuados para lo que estamos analizando nos puede ayudar a crear políticas públicas que sean pertinentes y que realmente ayuden a mitigar, y eventualmente, a erradicar el problema.

“En la medida que tengamos registros que sean fáciles de comparar, las personas buscadoras tendrán mayor facilidad de poder encontrar a su familiar en alguna de estas bases de datos”, indicó.