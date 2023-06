El Tren Maya se lleva la selva en la Península de Yucatán

De esta manera, a cargo del Ejército mexicano quedaron los Tramos 5 Norte y 5 Sur, así como 6 y 7, que conectarán a la Riviera Maya con Palenque, Chiapas. Además, los militares tienen a su cargo obras asociadas al Tren Maya, como el nuevo Aeropuerto de Tulum.

“No son solo árboles”

“Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales [... ] Estamos en toda la ruta del Tren Maya sembrando árboles frutales. Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas: no hay en el mundo un programa de reforestación como el que se aplica en México con Sembrando Vida”, dijo Andrés Manuel López Obrador el 22 de marzo de 2022, en respuesta a los cuestionamientos por el desmonte de vegetación.

No se trata solo de árboles, refuta en entrevista el biólogo Roberto Rojo, también integrante del colectivo Selvame del Tren.

Para él, la ecuación no es tan simple como talar selva y sembrar árboles frutales.

“La selva es un ecosistema vivo y diverso en el que hay, además de árboles, plantas, hongos, insectos, felinos, aves, de todo. Cada elemento tiene una función en la naturaleza, lo que conocemos como equilibrio ecológico”, señala.

El especialista apunta que uno de los principales riesgos de la deforestación es la pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción o endémicas.

Entre esas se encuentran el jaguar y el mono araña, incluídas en la Lista Roja de especies en riesgo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUNC) y protegidas por la Norma Oficial Mexicana 059-SEMARNAT-2010.