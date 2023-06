“Tal vez es la última vez que vengo como secretario”, dice Adán en Chiapas

Aprovechamos el camino a La Trinitaria, Chiapas para detenernos por un café y un elote asado en el centro histórico de Comitán.



Hace 98 años, esta tierra mágica de neblinas y lluvias, vio nacer a Rosario Castellanos, pionera en la tarea de dar voz a quienes sufrían en silencio. pic.twitter.com/tnjuGpysol — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 9, 2023

Subrayó para poder continuar y consolidar la Cuarta Transformación, él pensará y trabajará comprometido por el sur-sureste del país, pero también lo hará para consolidar al norte y al centro.

“Que la transformación del país nos lleve a un México unido, a que el México solidario que hoy somos sea el México hermanado, el México productivo, que no haya más diferencias, que no se piense que en el norte son más trabajadores que nosotros; que en el norte están mejor comunicados, que en el norte, están mejor capacitados, no. También aquí en el sursureste del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Veracruz, en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo hay el compromiso de todas y todos para sacar al país adelante”, reafirmó.

El efecto Ebrard

La renuncia del canciller mexicano Marcelo Ebrard anunciada por él esta semana y efectiva a partir del próximo lunes, activó a los otros contendientes por la candidatura presidencial: Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Previamente, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, había informado en una rueda de prensa que el próximo domingo el partido definirá el proceso que seguirá para elegir al candidato de su partido rumbo a las elecciones de 2024, en las que se escogerá al sucesor del actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Delgado agregó que será el próximo domingo cuando se definan "fechas, encuestas y requisitos para los aspirantes", escuchándolos a ellos y recibiendo sus aportaciones.

El lunes, el presidente López Obrador prometió que no intervendrá en la elección del candidato presidencial de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a un año de las presidenciales de 2024.

Este mismo viernes, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reveló que ya existe un acuerdo entre todos los aspirantes de Morena a la candidatura a la presidencia de la República sobre el método de selección del perfil que abandere el proyecto para los comicios de 2024.

Previo al consejo nacional de Morena que se llevará a cabo este domingo 11 de junio en un hotel de la zona de Tacubaya, la mandataria capitalina dijo que entabló comunicación con el presidente nacional del partido, Mario Delgado, para conocer cuál será la forma en que participen todos los consejeros nacionales y los aspirantes a la candidatura.

-Con información de EFE.