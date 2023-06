Fox acompañará a senadora Xóchitl Gálvez en la mañanera... a distancia

Morris llamó para acudir este lunes a las 5:30 horas para acompañar a la senadora Xóchitl Gálvez, quien ganó un recurso para tener derecho de réplica durante la conferencia del presidente, conocida como ‘La Mañanera’, la cual se realiza en Palacio Nacional.

AHI ESTAREMOS !! https://t.co/bkd5gyHJ9q — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) June 11, 2023

Sin embargo Gálvez aclaró horas después que el expresidente Fox la acompañará “a la distancia”.

“Quiero precisar que el expresidente Vicente Fox me confirmó que su apoyo es a la distancia. No me acompañará el próximo lunes”, publicó la senadora en su cuenta de Twitter.

La legisladora interpuso un amparo que fue resuelto a su favor por el juez Roberto Pérez Lugo, quien consideró que las conferencias del presidente son actos de autoridad que pueden ser impugnados.

No obstante, Gálvez advirtió este fin de semana que pueden estar presentes supuestos “provocadores” que le impidan el acceso a la conferencia matutina.