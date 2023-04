Caso Cienfuegos con más sustento que el de García Luna, dice Jesús Esquivel

El corresponsal del semanario Proceso en Estados Unidos aclara que el encausamiento no es la investigación, sino un resumen de los delitos que le imputan a la persona; es decir, se trata de un documento que contiene un desglose, pero no las pruebas.

“Tiene que haber una causa probable para poder fincar delitos a alguna persona”, detalla.

El expediente del caso, el que entregó el gobierno de Estados Unidos a México, se hizo público en enero de 2021 por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); está compuesto por más de 700 páginas de conversaciones con miles de mensajes interceptados, fotografías y capturas de pantalla que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por las siglas en inglés) entregó al gobierno mexicano.

Esta información fue obtenida entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, y fue el sustento con el que el gobierno estadounidense basó las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Cienfuegos, el titular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

–Estaba ese expediente de 50 hojas y, luego el de 700 páginas, que se entregó rasurado; ¿esto confirma que en Estados Unidos sí tenían pruebas documentales en contra Cienfuegos?

–Claro, si no no hubieran renunciado los fiscales (cuando se supo de la entrega de Cienfuegos a México) y no hubieran entregado un encausamiento incompleto al gobierno de México. ¿Qué pruebas se quedaron? No lo sabemos porque era una ramificación de un caso muy grande en el cual seguramente están implicados otros personajes, no sé, militares, de la política de nuestro país.

–¿La protección que le dio López Obrador al general Cienfuegos fue por presiones de los militares?

–Fueron militares los que estuvieron buscando que el presidente lograra, primero, la repatriación y exoneración, pero esto tiene otras ramificaciones; recordarás que en el juicio de Genaro García Luna, más allá de que haya sido declarado culpable en base a testimonios y no en documentos, siempre surgen otros nombres. En el caso de Cienfuegos, imagínatelo en una Corte en un proceso abierto; si la narco corrupción presuntamente llegó hasta ese nivel, las ramificaciones hacia abajo y hacia arriba podrían haber sido muchas. Y, me parece, que las Fuerzas Armadas mexicanas intervinieron para que esto se suspendiera, precisamente, para evitar que se manchara más a la institución marcial.

–La liberación del general Cienfuegos, ¿es como producto de la militarización que se ha dado en sexenio?

–Sí, no sé si de la militarización como tal porque, aquí más bien lo que me parece es el uso de esa influencia de los militares sobre el presidente. No tanto era por el general Cienfuegos. Te digo que, me parece que el gran temor de la Sedena era que en un juicio en Estados Unidos se abriera la posibilidad de que se mencionaran a otros militares, porque el general, presuntamente, no actuaba solo (...)

El gobierno mexicano logró la liberación y exoneración del general Cienfuegos. El 17 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia anunció que retiraba los cargos contra de Cienfuegos; también se aclaró que correspondería a la Fiscalía General de la República continuar la investigación; hasta la fecha no se han reportado avances del caso.