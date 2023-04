"Plan B" de reforma electoral suma 140 impugnaciones admitidas en la Corte

Las ocho acciones de inconstitucionalidad contra la primera parte del "Plan B" fueron promovidas por los partidos en coalición “Va por México” (PRI, PAN y PRD); por Movimiento Ciudadano (MC); el llamado Bloque de Contención del Senado de la República; por diputados del Congreso de la Unión y por el partido político Hagamos, del Estado de Jalisco, siendo ésta última desechada.

En la admisión de las siete acciones de inconstitucionalidad, la Corte concedió la suspensión del primer decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila.

Esto con base a que se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; porque contiene modificaciones legales fundamentales y, porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.