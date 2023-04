Organizaciones presentan denuncia y queja ante FGR y CNDH por incendio en Juárez

Piden comisión independiente e investigación externa

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, explicó que las organizaciones de la sociedad civil esperan que el Estado mexicano realice una investigación rigurosa para que el caso Ciudad Juárez no quede en la impunidad.

A pesar de ello, el colectivo envió a las autoridades una lista de 39 recomendaciones y medidas que se deberían tomar para garantizar el los derechos a las víctimas.

Ante la desconfianza sobre las investigaciones en otros casos de alto impacto como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las organizaciones piden que también se conforme una comisión especial con peritos independientes sobre el caso Juárez, encabezada por organismos internacionales como la ONU o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Estamos pidiendo que todos los exámenes que tengan que ver con la identificación de restos y la determinación de la causa de muerte de los migrantes sean realizados por peritos independientes, tenemos que decirlo: no confiamos en los peritos del Estado”, expresó.

Por su parte el padre Prisciliano, titular del Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (Ccamyn), dijo que lo sucedido en Ciudad Juárez, debe ser juzgado como un crimen de estado, por lo que consideró necesario una investigación seria y castigo a toda la cadena de mando, incluidos a los titulares de la política migratoria mexicana.

“El Estado no puede ser juez y parte, por eso necesitamos gente del extranjero que nos ayude a hacer justicia, que nos acompañe a poner los cimientos y el fundamento para que esto no quede impune, esta tragedia no puede irse al basurero de echarle la culpa al crimen organizado”, afirmó.

El activista agregó que el incendio en Ciudad Juárez, también debe poner sobre la mesa, el tema de las omisiones y falta de garantías de los países de origen.