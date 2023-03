PAN exige renuncia de titulares de Segob, SRE y INM tras muerte de migrantes

Senadores del Grupo Plural también piden renuncia del titular del INM

Los senadores del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza y Germán Martínez informaron que solicitarán la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, luego de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejaron un saldo de 39 personas migrantes sin vida.

“En el Grupo Plural hemos convenido la presentación de la solicitud formal el día de mañana para la renuncia del titular del INM y la comparecencia del secretario de Gobernación, y si no puede que renuncie”, dijo Álvarez Icaza.

En rueda de prensa, aclaró que la petición que se hará este miércoles ante el Pleno de la Cámara Alta obedece –acusó– a la negligencia criminal que hay detrás de esta tragedia.

“Es un gobierno que se dedica a lo electoral y no a gobernar. Es un gobierno que le importa los acarreos, no le importan las personas. Es un gobierno que le importan las mañaneras, pero no le importa proteger a la gente. El tema de la política migratoria es el mejor ejemplo de la simulación que tiene este gobierno”, indicó.

Además, denunció la ausencia del titular de Gobernación, López Hernández, “quien –señaló– se ha dedicado a sus ambiciones electorales y no atiende sus responsabilidades”.

“Son de una negligencia, y realmente de un cinismo atroz. La responsabilidad ética administrativa y ahora penal es ineludible, ineludible, aunque la mayoría quiere blindar a sus funcionarios de Gobierno”, expuso el legislador.

Reprobó que ante el incendio ocurrido en la estación migratorio no les hayan abierto el candado del lugar donde se encontraban los migrantes.

Esto es, enfatizó el exombudsman local, lo sucedido en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, no solo es una acción criminal del Gobierno mexicano sino es la exposición del sistema político de violación a los Derechos Humanos.

“Es de una extraordinaria irresponsabilidad. ¿Cuántas tragedias más tendrán que pasar para que entiendan que la política migratoria es una política estructural, sistemática, de violación a los derechos humanos?”, cuestionó el legislador,

Tras respaldar la posición de su compañero de escaño, Álvarez Icaza, el senador Germán Martínez, reprobó el “cinismo atroz” del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia migratoria.

“Hago mías todas y cada una de las palabras de indignación, de coraje, que Emilio Álvarez les ha dicho a ustedes”, planteó al sumarse a la petición de renuncia del titular del INM, Francisco Garduño, y la comparecencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López.