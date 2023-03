Adán Augusto se deslinda y responsabiliza a Ebrard por la tragedia de migrantes

La noche del lunes migrantes murieron luego de un incendio en centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua que dejó entre 30 y 40 fallecidos. El número no se tiene con ezactitud, luego de que las autoridades han dado varias cifras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM) también hay 28 lesionados.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el incendio fue provocado por los propios migrantes que prendieron fuego a colchonetas para protestar. No obstante, luego se difundió un video en donde se aprecia que los guardias mantuvieron encerrados a pesar de la propagación del fuego, lo que terminó en la tragedia.

Durante la entrevista, Adán Augusto López, reconoció que ya conocía el video: "Yo conozco el video que distribuyeron del gobierno del Estado y yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche”, dijo el funcionario.

#Comunicado 🗞️| @INAMI_mx pondrá a disposición de @FGRMexico y @CNDH testimonios y pruebas de los servidores públicos de la Estancia Provisional de Cd. Juárez, Chihuahua, para el esclarecimiento de la verdad de los hechos. https://t.co/Wp23rMUdM9 pic.twitter.com/viLXHHCNzM — INM (@INAMI_mx) March 28, 2023

Matiza sus palabras

El encargado de la política interna del país aseguró que la migración es un asunto compartido y se dijo dispuesto a “dar la cara” por el incendio.

“El gobierno no es de uno o de otro, el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos. Hoy me decían ‘es un tema delicado’, no, no hay temas delicados, es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible a las víctimas”, agregó.