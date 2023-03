Coincidencias y diferencias

Usted ha dicho que con el presidente Andrés Manuel López Obrador hay un grado de coincidencias y de diferencias, ¿cuáles son las principales coincidencias y diferencias?

Bueno, esto requeriría de un análisis más largo, más cuidadoso. Pues yo creo que, en términos generales, el buscar elevar condiciones de vida de la gente, me parece que hay una coincidencia en el propósito, me parece que hay diferencias cuando no se quiere hacer una reforma fiscal, me parece que hay diferencias cuando yo pienso que tendrían que revisarse las políticas y las estrategias para combatir la delincuencia, me parece que se ha venido haciendo más o menos lo mismo, ya por lo menos 20, 25 años, y si hacemos lo mismo, el resultado no va a ser diferente.

"Hay coincidencia en que es necesario combatir la delincuencia y hay diferencias en que está haciendo falta que desde mi punto de vista es una revisión de las estrategias que se han puesto en práctica".

¿Está de acuerdo en la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente?

Yo creo que no se puede ser tan absoluto en ese caso, me parece que el combate a la delincuencia tiene que estar sin duda alguna apegado a la ley, no tiene que haber transgresiones a la ley en el combate a la delincuencia.

En ese sentido, el Ejército no tendría que estar en las calles…

Yo pienso que no, es una diferencia también, que no es a las Fuerzas Armadas a las que corresponde estar combatiendo el crimen organizado, que ahí tendría que haberse haberse preparado un cuerpo especializado al que se encomendara esta función de combatir a la delincuencia, un cuerpo con mando civil (...) un cuerpo bien equipado, bien preparado, bien dotado en todos los sentidos, y un plan donde cada quien supiera qué hacer.

Usted es hijo de un general, ¿qué opina del rol que está teniendo el Ejército, no sólo en materia de seguridad, sino también en la vida pública del país?

Yo creo que las funciones del Ejército están muy claras, están bien definidas en la Constitución y hasta ahí deberían llegar. Ahora, el que alguna persona, por cualquier circunstancia, sea militar o marino, no lo hace mejor o peor que un civil.

Estamos prácticamente a año y medio de que termine el sexenio. ¿Es válido seguir recurriendo al pasado para justificar lo que no se ha podido hacer en el presente en este gobierno?

Bueno, pues ahí sí no sabría yo exactamente a qué te refieres…

El presidente siempre habla del legado que le dejaron los gobiernos anteriores y que ha sido muy difícil remontar los 30 años de neoliberalismo…

Pues aquí lo que sería importante es decir: 'me dejaron esta situación y hemos hecho esto para superarla, para revertir los malos efectos' y me parece que esta evaluación, en todo caso, no se ha hecho.