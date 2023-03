Mujeres: Hay avances, pero falta paridad en el ejercicio del poder

“Estamos en vías de consolidar nuestro acceso al poder de manera paritaria, en vías, pero no así en el ejercicio del poder, creo que ese es el gran reto. Todavía no ejercemos el poder de manera paritaria”, afirma Delgadillo García.

La senadora Verónica Delgadilo considera que el reto para las mujeres es que se les permita ejercer el poder de manera paritaria. (Diego Alvarez Esquivel/Expansión.)

Hasta 1953 la vida de las mujeres se desarrollaba principalmente en el ámbito privado. El 17 de octubre se concedió a la mujer mexicana el derecho al voto y a ser votada a cargos de elección popular y a partir de ahí, poco a poco se ha ido abriendo brecha, la mayoría de las veces por acciones afirmativas o cuotas como sucedió con la paridad en el Poder Legislativo y en postulaciones a cargos de gubernatura.

Hoy por primera vez México tiene a nueve gobernadoras, a 250 diputadas de 500 legisladores federales, a 64 senadoras de 128, y a ocho secretarias de Estado, pero no siempre fue así. Las mujeres han tenido que pelear por ser incluidas, escuchadas y tomadas en cuenta en un país donde son mayoría.

La senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, recuerda que su incursión en la política fue justo para cubrir una cuota de representatividad y ningún día, en sus 25 años de experiencia en la política, ha tenido que dejar de demostrar su capacidad, lo que no suele suceder con los hombres.

“Las mujeres en el poder tenemos que demostrar todos los días que somos capaces. A un hombre le puedes tolerar que sea corrupto, incompetente, que no sepa dar un discurso, que no sepa leer, que no tenga capacidad de negociación... pero a una mujer se le cuestiona mucho más. Entonces nosotras estamos obligadas a demostrar nuestra capacidad”, plantea.