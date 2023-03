Comisión Bicamaral que evaluará uso de las Fuerzas Armadas se atora en el Senado

En 2022, legisladores del Revolucionario Institucional (PRI) dieron su voto y permitieron -junto con algunos perredistas- la mayoría calificada necesaria para la reforma constitucional que amplió el periodo de la militarización hasta el 2028, pero condicionado a varios candados.

Estos fueron que se dieran más recursos a estados y municipios para fortalecer a sus policías locales y, vía una comisión bicamaral, pudiera vigilarse la actuación de las Fuerzas Armadas, pero hasta el momento esa instancia ni siquiera se ha integrado.

De acuerdo con la reforma, el plazo de creación de la Comisión venció el 19 de enero; la Cámara de Diputados aprobó el 14 de febrero designar a sus siete integrantes, uno por grupo parlamentario, pero en el Senado se frenaron los acuerdos.

Aunque se esperaba que cada bancada contara con un integrante, como en la Cámara de Diputados, Morena aspira a tener doble representación del Senado, y contar, con cinco posiciones junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT), Verde (PVEM) y Encuentro Social (PES), es decir con la mitad, ocho de 16 senadores integrantes.

“Originalmente ese no era el acuerdo, pero justamente estamos revisando la integración, no me quiero adelantar”, declaró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda.

El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, indicó que la discusión en el Senado tiene que ver principalmente con las facultades que tendrá ese grupo, pues la Constitución ahora ordena que sí podrá solicitar la presencia de los titulares de las Fuerzas Armadas para recibir explicaciones a detalle sobre su actuación.

“Nosotros estamos urgiendo a que se integre a la brevedad y que también se cree un marco legal específico para que pueda ejercer sus tareas de control, no cumplirlo seria un engaño”, pues fue una condición para la aprobación de la reforma, dijo.

“Creo que conviene hacer algo más elaborado y generar precedentes legislativos para que vengan los titulares de las Fuerzas Armadas, hoy hay una discusión grande sobre este cuerpo de inteligencia militar y ese es uno de los temas a abordar”, indicó Álvarez.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, también consideró necesario que al rendir su informe se dé cuenta sobre presuntos casos de espionaje.

Esto con relación al supuesto espionaje realizado en 2020 por el Ejército mexicano al hoy defensor de derechos humanos en Tamaulipas, Raymundo Ramos, mediante el uso del malware Pegasus, según información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el autodenominado grupo de hacktivistas Guacamaya.

“El espionaje será delicado y grave en cualquier sociedad y en cualquier momento. Yo he sido espiado toda mi vida y obviamente repruebo cualquier tipo de espionaje indebido o ilegal”, dijo Monreal.

La Comisión Bicamaral tendrá como objetivo central analizar y dictaminar los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto al uso que hizo de las facultades de disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, tal como fue autorizado en la reforma al artículo 5º transitorio del decreto constitucional que creó la Guardia Nacional, enmienda publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de noviembre de 2022.

Conforme a la reforma en mayo el Ejecutivo presentará su primer informe y la Comisión Bicamaral que no sólo lo analizará sino que deberá hacer una revisión y dictaminación con base en indicadores cuantificables y verificables que hoy no existen.

“El Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión (a través de la Comisión bicamaral) un informe semestral sobre los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, así como corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, se estableció en el nuevo 5º transitorio constitucional.

Además la Comisión podrá citar a comparecer a los secretarios de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina para que informen a detalle de las acciones realizadas por el ejército en materia de seguridad pública.