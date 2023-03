A través de un video publicado en sus redes sociales, la denunciante, quien se identifica como Karen González, apunta que la agresión sucedió el 19 de diciembre de 2022.

“…yo no fui al Misterio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso súper amigable, que lo más probable era que lo expulsaran. Yo lo que quería era ya no verlo. Y pues básicamente desde el principio me dijeron que no le podían violar sus derechos procesales, entonces que lo tenía que ver en el salón todos los días”, apunta la joven.

La joven aseguró que durante el proceso fue revictimizada y finalmente el dictamen apuntó que, “a pesar de que él lo aceptó, dijeron no contaban con elementos suficientes para acreditar la violación”.

“Yo solo pido justicia porque él lo aceptó y no pasó nada, ni siquiera le pusieron una amonestación” sentenció González en su video.

La UAM unidad Cuajimalpa entró en paro el 9 de marzo, mientras que uno a uno de los planteles de la UAM fueron tomados por la comunidad y entraron el paro en 10 de marzo.

“Sobre la situación ocurrida en la Unidad Cuajimalpa, que dio origen al paro indefinido en las cinco Unidades de la UAM, nos pronunciamos por la inmediata atención del caso, en estricto apego al marco institucional de la Universidad y rechazamos cualquier tipo de violencia contra nuestra comunidad, en especial hacia las mujeres cuyas demandas de seguridad, respeto y una vida libre de violencia, reconocemos como legítimas”, apuntó la UAM Xochimilco.