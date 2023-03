LeyMalena: la iniciativa para sancionar los ataques con ácido en México

Después de pelear por su vida y pasar por múltiples cirugías, la saxofonista se ha enfrentado sistema judicial logrando que su agresión sea reclasificada de lesiones a intento de feminicidio y ahora busca impulsar la creación de un marco legal que facilite el acceso a la justicia y la reparación del daño para otras víctimas en todo el país.

“Aunque está tipificado en algunos Congresos, lo está de manera inadecuada, ¿por qué? porque está tipificado como lesiones, las lesiones son un delito grave, pero este tipo de ataques con ácido y agentes químicos (…) son crímenes de odio hacia la mujer", señala.

Por ello, María Elena busca impulsar que a nivel nacional haya un Ley General que tipifiqué como feminicidio los ataques con ácido en México y ha lanzado una petición en Change.org para reunir firmas e impulsar que se discuta a nivel federal.

"Lamentablemente, no soy la única mujer en México que ha atravesado una situación similar. Durante el 2022, más de cincuenta mujeres en el país fueron atacadas con algún tipo de ácido o químico. En un país con tanta impunidad, quienes vivimos esta situación, no recibimos justicia", señala en su petición.

En entrevista con Expansión Política, María Elena aclara que no planeó convertirse en activista.“Nunca me imaginé convertirme en activista ni en defensora, sino que las condiciones te van obligando. ¿Cuáles son esas condiciones? Querer vivir".

“Si yo hubiera denunciado y no me hubiera hecho tan visible, mi agresor con esa asimetría de poder –porque él es empresario, fue diputado, su condición económica le permite tener incidencia en el gobierno del estado de Oaxaca- ya desde hace mucho tiempo me hubiera matado”, sostiene.