Banco Bienestar pagó mdp en computadoras que no usa y licitó cajeros con fallas

Aunque la ley ordena que en contratos mayores a 50 millones de pesos se requiere la autorización del titular de la secretaría antes de iniciar el procedimiento, la ASF no encontró evidencia de que el general Luis Crescencio Sandoval, quien encabeza la Sedena, aprobara el proceso.

La dependencia tampoco entregó información sobre las propuestas técnicas de los proveedores, ni realizó visitas de campo para evaluar los cajeros. Además, no proporcionó evidencia del envío de las copias del contrato al área de finanzas para la liberación de los pagos correspondientes.

La ASF explicó que en octubre de 2021 debían entregarse los cajeros y, hasta que estuvieran instalados, la Sedena pagaría por ellos. Sin embargo, el proveedor no entregó los equipos en el tiempo establecido. Entonces, la Sedena rescindió el contrato en noviembre y no realizó los pagos. Pero no dio aviso de la cancelación hasta diciembre de 2021 y tampocó registró esta información en Compranet durante los 10 días que marca la ley.

Tampoco dio aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre los actos o hechos cometidos por el proveedor, por lo que la SFP no lo inhabilitó temporalmente.

“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, omitieron ejecutar procesos de contratación en cumplimiento de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez”, apuntó el organismo auditor.