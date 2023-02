García Luna, el no militante del PAN que manchó a Felipe Calderón y al partido

“Este tipo de resoluciones de un tribunal de otro país hace evidente cómo ha escalado el fenómeno de la corrupción en las instituciones mexicanas hasta llegar al punto más elevado: un secretario. ¿Qué consecuencias tiene esto en el ámbito internacional? Pues afecta la reputación de las instituciones de nuestro país”, considera el especialista en seguridad y catedrático del Tecnológico de Monterrey, Juan Carlos Piña.

Genaro García Luna es el primer funcionario de alto nivel en ser llevado a juicio y declarado culpable por la justicia de Estados Unidos. Luego de tres años desde su detención y semanas de juicio, el hombre de confianza del gobierno de Felipe Calderón recibió el veredicto: culpable .

Es culpable por conspiración internacional para distribuir cocaína, conspiración para distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína, ser socio de una empresa criminal y hacer declaraciones falsas ante una autoridad estadounidense. Enfrentará una pena mínima de 20 años y hasta cadena perpetua.

Sin embargo, éste no es un triunfo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. García Luna fue detenido en Texas, Estados Unidos en 2019.

“Es muy importante lo que sucedió en los Estados Unidos, refleja que la justicia mexicana no fue capaz de llevarlo a juicio. Estamos siendo vistos desde afuera desde el peor ángulo: que el gobierno mexicano no puede enjuiciar a narcotraficantes, no puede hacer justicia por sí mismo, aparece como un país débil y evidentemente golpea a Felipe Calderón y al PAN”, considera Benedicto Ruiz, analista político.