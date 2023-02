Ricardo Monreal calendariza reuniones con "corcholatas"

De manera invariable, me reúno con el secretario de Gobernación, @adan_augusto López, enlace constitucional con el Ejecutivo federal. Siempre cordial, respetuoso y leal al presidente Andrés Manuel @lopezobrador_. Colaboración fructífera. pic.twitter.com/xfAfitWdJL — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 23, 2023

Hasta ahora, reconoció Monreal, con quien más veces se ha reunido ha sido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en razón de la necesaria coordinación que éste tiene con el Poder Legislativo y su calidad de coordinador morenista en el Senado.

Además hay una amistad más antigua, según dijo. En las últimas dos semanas se ha reunido al menos tres veces con el funcionario y este jueves fue la más reciente. En Twitter el senador destacó que hay "colaboración fructífera" y consideró al secretario como "leal" al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hacen las paces

Monreal, quien a fines de 2022 acusó que desde el gobierno de la ciudad había una campaña en su contra, incluso recursos públicos de por medio, concretó el 21 de febrero una reunión privada con Claudia Sheinbaum; ambos se desearon “suerte”.

Hace dos semanas, la funcionaria acudió a la plenaria de senadores de Morena, pero no hubo plática con Monreal. El martes, durante casi una hora en la sede del gobierno de la ciudad ambos tomaron té de manzanilla, informó el zacatecano.

Sheinbaum dio cuenta de la reunión en sus redes sociales y destacó que se acordó mantener la unidad.

Con el senador Ricardo Monreal coincidimos en la importancia de la unidad en nuestro movimiento. Gracias, @RicardoMonrealA por la visita. El interés primordial siempre será la transformación de la vida pública de México. pic.twitter.com/EfR6VlOxzP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 22, 2023

Luego del encuentro, en entrevista, Monreal Ávila declaró: “estamos de acuerdo en buscar un mecanismo que garantice seguridad, certeza y legalidad en las encuestas”.

“Ahora, falta que el partido nos pueda convocar, establezca las reglas claras cómo es el piso parejo que reclamo permanentemente y a pesar de la tardía decisión de incluirme intentar emparejar la cancha”, expuso.

Los rubros en los que los aspirantes deben establecer los términos son “el debate, en las encuestas y en el mecanismo para emparejar el piso”, destacó el coordinador de los senadores de Morena, al insistir en que tardíamente fue considerado presidenciable y es necesario dar equidad a la contienda.

“He hablado con todos, me he reunido con cada uno y todos estamos buscando un método que nos permita la unidad, no la división, y estoy seguro que lo podemos lograr para dar un mensaje positivo a la militancia, a los simpatizantes de este movimiento social”, dijo tras la reunión.

El legislador aseguró que le tiene respeto a Sheinbaum y la estima. Según dijo, la funcionaria y él convinieron en que “la unidad es la base fundamental para mantener el poder, salir victoriosos en el 2024 y ganar la elección”.

De acuerdo con Monreal, la funcionaria le preguntó si el “Plan B” de reforma electoral pondría en riesgo la elección, pero él le aclaró que “independientemente del resultado que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá un proceso electoral con certeza”.