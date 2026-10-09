Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Locales

Fonacot va por más crédito para mujeres tras actualizar sus bonos sociales

Este financiamiento beneficia directamente a trabajadoras de menores ingresos, solteras y jefas de familia, extendiendo su impacto positivo hacia la educación, salud y alimentación familiar.
vie 09 octubre 2026 10:19 AM
Añadir Expansión Política en Google
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).
Al otorgar créditos con enfoque de género, el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) busca reducir la brecha en el sector formal en México.
 (Cortesía)

En un paso decisivo hacia la inclusión financiera, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) presentó la actualización de su Marco de Referencia de Bonos Sociales 2026.

Esta estrategia le permitirá al organismo continuar captando recursos en el mercado bursátil, destinados a financiar créditos con enfoque de género, que ofrece tasas de interés preferenciales desde 8.90%.

Publicidad

Con ello, la prioridad será el fortalecimiento de las oportunidades de que las mujeres trabajadoras accedan a ello, con el compromiso de proteger su patrimonio ante cobros excesivos y sobreendeudamiento.

Sobre el origen de la iniciativa, Tey Wendolyne Retana, directora general de Fonacot, subrayó que este marco es el refrendo de su esencia institucional, tras 52 años de historia. Lo definió como el "habilitador estructural de movilidad social y financiera".

Fomento la equidad y la sostenibilidad

De acuerdo con información de Fonacot, la participación de las mujeres en el financiamiento, que otorga a través del programa Crédito Mujer Efectivo, aumentó de 34.6% en 2021 a 39% en 2026.

Además, el efecto multiplicador se extiende a sus familias, ya que el 74% de las acreditadas perciben entre uno y dos salarios mínimos y el 53.5% de los créditos asignados son para mujeres solteras y jefas de familia.

Igualmente, el 77.8% de las usuarias cuenta con al menos un dependiente económico, lo que canaliza el beneficio hacia la educación, alimentación y salud familiar.

Al respecto, Rodolfo Liaño Gabilondo, subdirector general de Finanzas y encargado de la Coordinación General de Crédito y Finanzas de Fonacot, aseguró que "no existe impacto social duradero sin una estrategia de sostenibilidad financiera".

Por esta razón, sostuvo que la labor social del instituto como motor de inclusión requiere cimientos económicos sólidos, frente a bancos, analistas e inversionistas, bajo los criterios de manejo prudente de las finanzas, calidad crediticia y mitigación de riesgos y eficiencia en el fondeo.

Alineado con esta lógica de mercado, el proyecto de los bonos sociales con enfoque de género fue validado por del área de Sostenibilidad de HR Ratings, al constatar que "la entidad ha integrado, de forma transversal, una visión de sostenibilidad en su gobernanza, con un impacto social profundo y medible".

Publicidad

Tags

deudas, crédito, finanzas personales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad