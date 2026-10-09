Fonacot va por más crédito para mujeres tras actualizar sus bonos sociales

Con ello, la prioridad será el fortalecimiento de las oportunidades de que las mujeres trabajadoras accedan a ello, con el compromiso de proteger su patrimonio ante cobros excesivos y sobreendeudamiento.

Sobre el origen de la iniciativa, Tey Wendolyne Retana, directora general de Fonacot, subrayó que este marco es el refrendo de su esencia institucional, tras 52 años de historia. Lo definió como el "habilitador estructural de movilidad social y financiera".

Fomento la equidad y la sostenibilidad

De acuerdo con información de Fonacot, la participación de las mujeres en el financiamiento, que otorga a través del programa Crédito Mujer Efectivo, aumentó de 34.6% en 2021 a 39% en 2026.

Además, el efecto multiplicador se extiende a sus familias, ya que el 74% de las acreditadas perciben entre uno y dos salarios mínimos y el 53.5% de los créditos asignados son para mujeres solteras y jefas de familia.

Igualmente, el 77.8% de las usuarias cuenta con al menos un dependiente económico, lo que canaliza el beneficio hacia la educación, alimentación y salud familiar.

Al respecto, Rodolfo Liaño Gabilondo, subdirector general de Finanzas y encargado de la Coordinación General de Crédito y Finanzas de Fonacot, aseguró que "no existe impacto social duradero sin una estrategia de sostenibilidad financiera".

Por esta razón, sostuvo que la labor social del instituto como motor de inclusión requiere cimientos económicos sólidos, frente a bancos, analistas e inversionistas, bajo los criterios de manejo prudente de las finanzas, calidad crediticia y mitigación de riesgos y eficiencia en el fondeo.

Alineado con esta lógica de mercado, el proyecto de los bonos sociales con enfoque de género fue validado por del área de Sostenibilidad de HR Ratings, al constatar que "la entidad ha integrado, de forma transversal, una visión de sostenibilidad en su gobernanza, con un impacto social profundo y medible".